當局稱欖隧新收費獲廣泛共識

【本報訊】大欖隧道專營權將於今年5月底屆滿，政府早前提出收回大欖隧道及適度下調收費的草案，立法會將於明日恢復二讀辯論。運輸及物流局昨日表示，新收費方案已作通盤考慮並取得廣泛共識，待草案通過後，當局將於今年5月31日接收大欖隧道，屆時可推行新收費。

指議員修正案難營運 當局指政府收費方案較目前隧道費低22%至80%，可紓緩屯門公路以至吐露港公路的繁忙交通，幫助「搵食車」節省油費和行車時間。對於議員田北辰提出的修正案，又指經運輸署專業估算，預期修正案大幅下調大欖隧道收費，將引發額外車流，造成大欖隧道擠塞，進一步加重汀九橋現已繁忙的交通，屆時大欖隧道的收入將大減80%，每年虧損約2.7億元，不能達到營運上的可持續性。

按照運輸署去年12月公布的最終建議隧道收費方案，提出分3個時段收費，周一至周六，建議將現時私家車的58元隧道費，改為「繁忙時段」收費45元，一般時段收30元、非繁忙時間收18元；而的士及商用車輛，則分別劃一收費28元及43元。至於電單車方面，「繁忙時段」建議收費減至18元、「一般時段」減至12元、「非繁忙時段」減至7.2元。

在周日及公眾假期，不會分設收費時段，各車類全日劃一收費。電單車收7.2元，私家車為18元，的士及商用車則分別為28元及43元。