機構洩密負責人竟升職 私隱署被指無牙虎

【本報訊】個人資料私隱專員公署昨在立法會政制事務委員會會議作工作簡報，指去年共處理442宗「起底」個案，就當中118宗個案展開刑事調查，至今拘捕了20人，而外洩個人資料事故的通報則有203宗，增近30%。有議員批評現時問責氣氛沒說服力，私隱署像「無牙老虎」，有角色但監管不了機構。

私隱專員鍾麗玲指去年處理的個案，較2023年的756宗減少42%。她表示，公署於去年向20個網上平台發出194份停止披露通知，要求移除超過5,300個起底訊息。她說停止披露通知的送達對象大部分為海外的網上平台營運商，整體超過96%應要求移除「起底」訊息 。社福界議員狄志遠關注部門資料外洩的情況，不點名指有機構資料外洩後，總負責人升至更高職位，認為現時問責氣氛沒說服力。他說現時私隱專員公署像「無牙老虎」，有角色但監管不了機構，認為公署需要更多權力。

鍾麗玲指現時有向政府建議修改私隱條例，初步建議設立強制通報機制、直接規管資料處理者、加強罰則並賦予施加罰款權力。她表示業界有聲音擔心，做法影響營商環境及令中小企合規成本增加，會和政府進一步研究。她說每當有資料外洩事故，會視情況發公開報告，相信政府會作適當跟進。

平機會去年處理9975查詢 另外，平等機會委員會亦有作工作報告，指去年共處理9,975宗查詢，當中逾半涉及反歧視條例條文的查詢，去年亦為162宗個案進行了調停，當中144宗成功調停。

狄志遠批評本港通用設計不合標準，舉例殘疾人士在港鐵站使用扶手電梯「要兜個大圈、用好多時間」，又指現時殘疾人士就業率只有1.4%，應盡力提高至2%。另一議員江玉歡關注支援精神病患者、照顧者的計劃，為何只涵蓋精神病患者，指出只研究一小部分人的話「其實你哋（平機會）都唔係好平機咋喎」。