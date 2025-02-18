5人脫暴動罪發還重審 2被告准重啟案情自辯

【本報訊】2019年10月6日傍晚，灣仔一帶的反修例示威演變成暴動。5名當時被捕人士被控暴動及在身處非法集結時使用蒙面物品罪，經審訊後僅被裁定蒙面罪成，律政司提出上訴並獲上訴庭撤銷裁決，發還原審區院法官處理。區院昨日開庭處理案中法律爭議，辯方要求讓當中兩名被告重啟案情以作自辯，最終獲法官批准，案件定於3月10日重審。

5名被告依次為林顯誠、李安翹、蘇雅賢、謝兆雄及陳樂燊（20歲至31歲），其中李與蘇為女性，他們被控於2019年10月6日，連同其他身份不詳的人士，在灣仔杜老誌道跟軒尼詩道交界，及史釗域道與堅拿道西之間的一段軒尼詩道的範圍參與暴動。

原審時選擇不自辯 辯方昨就被告林顯誠及陳樂燊申請重啟辯方案情，以讓兩人有機會自辯。控方則表明反對並指相關的法律原則沒有改變，當初亦是該兩名被告選擇不自辯。法官裁決指接納控方說法，但指因上訴庭就本案的暴動罪作出一些有指導性的裁決，令本案出現重大改變，應予酌情權，遂批准辯方申請。案件編號：DCCC 1017/2020