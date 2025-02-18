許智峯遭頒令充公財產 涉及款項逾80萬

【本報訊】港府去年行使《維護國家安全條例》，把前民主黨立法會議員許智峯、前公民黨立法會法律界議員郭榮鏗及袁弓夷等7人列為指明潛逃者，並對許智峯展開沒收犯罪得益的法律程序。至昨日，高院開庭處理針對許智峯的沒收令。聆訊以非公開形式進行，由國安法指定法官陳慶偉處理。據許智峯在Facebook發貼文指，法庭已頒下《國安法》財產充公令，「充公我及我太太、母親在香港的財產」，及他「作為民事案件提告人存放於律師樓的trust money（信託款項）」，涉款80多萬元。

據港府在去年12月指，許智峯串通外國政客、偽造文件及欺騙法庭批准他離港，實則是潛逃海外。經調查後，港府認為有充分證據證明他曾經干犯危害國家安全罪行，並從中得益，包括在網上平台收取資金，又指他曾將其部分財產轉移給妻子及母親。當局將展開向他沒收犯罪得益的法律程序，提出沒收令的申請。

許稱政治報復打壓 高院昨開庭處理沒收令申請，聆訊以非公開形式進行，律政司代表在庭外亦沒有回應傳媒提問。聆訊後，許智峯在Facebook發貼文指，法庭頒令「充公我及我太太、母親在香港的財產，以及我作為民事案件提告人存放於律師樓的trust money」，並判定他應被充公80多萬元。許形容充公令「荒謬絕倫」，又聲稱此舉屬「對我持續在國際上倡議對港政策的工作進行政治報復」、「純粹是政治打壓」。案件編號：HCCP 1008/2024