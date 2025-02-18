公務員5天工作周 部門局方鬥推波捱轟

【本報訊】政府昨向立法會公務員及資助機構員工事務委員會交代5天工作周的實施情況，當局指截至去年9月底有86%公務員按照5天工作周模式工作，較2022年多3%。有議員質疑文件「同上年有咩唔同」，認為要解決現時工時「撩棱」等問題，亦有議員認為部門和局方「將個波踢來踢去」，關注能否由上而下給予部門壓力。

較2022年僅多3%人受惠 公務員事務局局長楊何蓓茵表示，實行5天工作周的目標是在不影響公共服務的水平和效率，以及不增加納稅人負擔的情況下，提高公務員的家庭生活質素。她指截至去年9月底，公務員的實際員額約為165,900人，當中有86%按照5天工作周模式工作，較2022年多3%。

議員何俊賢質疑「今年份文件同上年有咩唔同？」他認為除了數字多了3%，就是沒太大分別。他指有公務員認為5天工作周實施後，發現小問題，例如工時「撩棱」、改變了上班及乘車時間等。他認為政府要考慮重新調整合約等方式，正視問題長遠令5天工作周落地，例如改變工時。

楊何蓓茵回應稱，現時合約列明工時、沒列明日數，實行5天工作周時沒改變工時，認為按照更表工作的公務員「總要有轉更嘅情況」，是工作的一部分、要習慣。她指公眾服務的時間很清楚亦要方便市民，調整工作時間需要由部門按運作調整。

具工會背景的議員林振昇質疑政府「將個波踢來踢去」，指有工會向部門反映未能享有5天工作周，指部門回覆表示要看局方安排；但局方又讓部門自行安排。他認為部門或「多一事不如小一事」，認為局方應由上而下給予壓力，而非只是定時進行研究。

當局則以紀律部隊為例，指部分部門編更複雜，局方亦未必全盤了解，認為有部門安排是最好，又指現時試行計劃亦4,100人參與，沒有計算在新增的3%，反映不是欠積極。