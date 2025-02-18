冇飯鐘錢 議員斥做法過時 2.3萬公僕被歧視

苦主多為前線技工 促劃一工時免不公 有公務員團體及勞工界過去一直要求政府給予全體公務員有薪飯鐘，但當局指現時有約14%、約23,400公務員沒有「有薪飯鐘」，有議員批評做法過時，亦帶有歧視，像是以往的白領、藍領之分。當局則解釋，不包「飯鐘」的公務員，部門會透過不同方式，讓員工在值勤時間內休息，例如每日或每更獲安排約30分鐘的小休，或在非繁忙時間用簡單輕食。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會昨討論公務員的規定工作時數，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，公務員工時以包括用膳時間的「總工作時數」，即包「飯鐘」，以及不包括用膳時間的「淨工作時數」計算。她指截至去年9月30日，約86%公務員的工時以「總工作時數」表達，超過60%員工的每周規定工作時數為總44小時；有約14%、約23,400以「淨工作時數」表達工時，工作時數則為總45小時，而不同部門正進行縮減工時試行計劃，包括8個部門的丈量員職系，約330人，從去年9月起將工時縮減至每周45小時。

辯稱員工拒順延下班時間 議員林振昇指出，以不包括用膳時間的「淨工作時數」計算的工種一般為前線技工，批評像是停留在有白領、藍領之分的年代，過時亦帶有歧視。他認為現時本港逐步劃一「打工仔」的銀行假和勞工假，他期望當局可以與時並進，問及假如未來劃一公務員工時會否更易處理。

楊何蓓茵回應稱，相同職系在不同部門需要相同時數的做法需要遵守，雖然不同部門的工作有不同，但職系的工作描述相同，部分更改工作時數計算方式或令薪酬有不同。她認為會對工時較長的部門造成不公平，影響招聘吸引力。她又指問題不在於飯鐘是否有薪，而是分母改變，大部分沒「有薪飯鐘」的員工不希望透過順延下班時間獲得「有薪飯鐘」。

另一議員梁子穎認為兩種計算公式方式是殖民時期的做法，認為本港回歸祖國後應有統一安排，關注政府能否做到統一。而楊何蓓茵則認為兩種表達方式和回歸與否沒太大關係，主要視乎工作需要而決定。她表示，部分職系透過運用科技整合流程、縮減工時，一直有推進。