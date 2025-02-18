醫健：成視在人：兒童斜視 8歲前黃金治療期

大家都知道香港近視率高企，但有一種常見的兒童眼疾亦值得家長及學校留意。斜視常見於兒童，是指左右眼位置不對稱，例如其中一隻眼向內或外傾斜，又或者雙眼高低不一。最常見是外斜視，兒童發生率約4%；其次是內斜視。斜視成因通常是因為先天性缺陷或腦部、視覺神經或眼外肌等問題，影響雙眼無法協調去看周圍景物，導致斜視。部分患者可能因為兩眼視力度數相差很大，亦可能會引致斜視。

斜視影響的不止外觀，部分人會伴隨有弱視問題，患者可能要進行訓練治療。每天需要使用眼罩蒙蓋視力較好的眼睛，鍛煉弱視眼不再「懶惰」。不過，部分小朋友因為單眼被眼罩遮蓋，怕上學被嘲笑，又或者佩戴眼罩不適，而未有完全跟足醫生指示，影響治療成效。

嚴重者可手術治療 兒童視力的黃金發展期是8歲之前，因此斜視愈早治療愈佳。過去有研究發現，患者過了8歲後，弱視較難治療，有機會永久導致視力模糊。而嚴重的斜視問題，更可能要透過手術治療。當家長或老師發現兒童雙眼不平衡，宜及早帶往求醫，檢查是否斜視問題。以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯