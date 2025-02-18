跨境器官捐贈 港女嬰獲新心

【本報訊】確診擴張性心肌病變而出現心臟衰竭的8個月大女嬰祈祈，獲內地跨境器官捐贈，於周日（16日）完成心臟移植手術，現時在深切治療部繼續留醫，其心臟目前運作良好，術後出血亦少，兒童醫院正監察其他器官功能。今次個案只需兩小時18分鐘便成功把器官由內地運送到本港手術室，較原先預計提早一小時。當局未有透露捐贈者詳情，僅稱一般是因自身疾病致腦幹死亡。祈祈父親張先生感謝有份參與是次醫治及協調的所有人員，亦感謝相關家庭於艱辛時候可以做出捐贈的決定。

器官抵達手術室即移植 祈祈早在去年9月26日已被納入本地心臟移植輪候名單，但考慮到其年紀小，在本港未必有合適的心臟，故於10月向中央提出要求支援。至上周六（15日）接獲通知有合適心臟，於周日（16日）上午11時55分，內地醫療團隊開始心臟獲取手術。其後在不足兩小時，於下午1時32分兩地於邊境管制站完成接收器官。心臟於下午2時13分抵達手術室，隨即於一分鐘後開始移植手術，手術歷時約6個半小時，至晚上9時前完成。

負責今次手術的兒童醫院心胸外科顧問醫生任力恒表示，「都等咗呢個手術好耐」。他指手術有一定困難及風險，因祈祈早前已進行過兩次開胸手術，加上她裝有雙心室輔助器，令移走舊心臟的難度提升，手術後心臟恢復供血後功能理想，醫護團隊會繼續密切監察情況，現時於兒童深切治療部留醫。過去一年連同祈祈的個案，本港已有5宗向中央求助個案，其中兩人在香港輪候到心臟及肝臟，餘下兩宗原本等候心臟及肺部，之後情況好轉，不用再輪候，當局亦透露本港還有一名兒童病人正輪候器官捐贈，但未有交代詳情。

當局去年指會研究跨境器官移植互助機制，醫管局聯網服務總監鄧耀鏗表示，自2022年底首宗跨境器官移植個案後，兩地建立密切溝通渠道和流程，完善每個環節，跨境運送器官流程相當複雜，需要處理好當中的細節，縮短將器官運送到港的時間，控制器官缺血情況。