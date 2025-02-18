消委會去年接57宗體檢投訴

【本報訊】身體檢查服務質素參差，消委會去年接獲57宗與身體檢查相關的投訴，其中投訴人黃女士被「買一送一體檢優惠」吸引，到A體檢中心購買7,800元的婦科檢查服務，包括乳房超聲波檢測等。報告顯示黃共有8顆乳房結節，其中一顆直徑更達5.7厘米，職員於是建議她再進一步檢測。不過，黃到另一B體檢中心再檢查，報告卻顯示類似的結節只有3顆，而最大一顆的直徑是3.4厘米，與上一份報告差異顯著。

質疑誇大病情 推售項目 黃懷疑A中心有心利用她對身體狀況的擔憂，推售更多體檢項目。A體檢中心向消委會否認報告出錯或存欺騙成分，指數值上的差異或因黃的身體狀況正處於不同時期（例如月經前後）等因素所致，並同意退款。

另一投訴人程先生參加C體檢中心價值500元的基礎身體檢查計劃，當中在肝臟的超聲波檢查發現有兩個肝囊腫。職員建議額外檢測癌指數，又在程猶豫不決時指「無論去哪裏檢查結果都不會改」，並提供半價優惠。於是，程在極度擔憂和恐慌的心情下付800元做檢測。

隨後程先生諮詢醫生意見時，發現肝囊腫極少會轉化為癌症，認為中心職員有意誤導。C體檢中心回覆消委會時強調，沒有強迫客戶進行任何測試，相信當中可能存在言語上的誤會，最終亦願意退款解決。

消委會建議，市民在身體檢查前，宜先聽取醫生的專業評估及建議，再選擇適合自己的體檢項目，以免進行不必要或具入侵性的檢測，浪費金錢和時間之餘，更有可能引致不必要的憂慮。