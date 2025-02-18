即棄杯倒落自攜杯 外賣飲品仍「浪費」

【本報訊】消委會去年11至12月期間派神秘顧客，到全港20間售賣即製咖啡及手搖飲品的商戶，實試以自攜杯購買外賣飲品，發現雖然所有商戶均歡迎消費者使用自攜杯，但有快餐店製作飲品時會先用外賣紙杯，再倒落自攜杯，並非真正實踐「走即棄」。

神秘顧客先後到訪20間咖啡店、便利店、台式及手打檸檬茶的手搖飲品店各3間分店，並以自攜杯購買外賣飲品，合共實試60次。超過70%的實試評價為滿意，以在手搖飲品店的體驗較佳。然而，並非每次過程均同樣順利。以一間便利店為例，實試員於其中兩次實試買咖啡時均因自攜杯杯身過高，而需轉用即棄紙杯盛載，而店內亦缺乏相關資訊提醒消費者。

乏明確容量資訊 另有實試員在咖啡店詢問所帶備自攜杯能否盛載「標準」大小的凍咖啡，但店員並無正面回應，只示意實試員參考放在店內的外賣紙杯大小，結果飲品在未蓋上杯蓋時已經滿瀉，而店員亦沒有嘗試協助清潔杯身。

消委會亦在不同快餐店分店的3次實試中，均在櫃台下單時已向店員表明使用自攜杯，然而店員卻先用外賣紙杯製作飲品，完成後才將飲品倒進實試員的自攜杯內，未能真正達到「走即棄」，亦有違其集團「綠色營運」理念和宣傳，消委會對此深感失望。

另外，消委會發現，實試中有11間商戶提供每杯減一至5元或9折的自攜杯優惠，惟優惠未必於店內清晰展示，亦有個別商戶的店員錯誤收取正價，甚至聲稱沒有提供相關優惠。