12款嬰兒護臀膏 含致敏成分

【本報訊】亂搽嬰兒護臀膏隨時搽壞「BB屁屁」！消委會檢視16款嬰兒護臀膏樣本的標籤資料，發現75%樣本（12款）含有一至兩類香料及香料致敏物質、可能含萜烯的精油或植物萃取物、防腐劑或丙二醇等，有機會引致刺激或過敏反應、令尿布疹惡化，甚至對神經系統產生不良反應。不過，樣本均沒標示相關物質含量，未能評估致敏或其他風險。

嬰兒臀部幼嫩的皮膚長時間被尿片包裹，父母或會為嬰兒塗抹護臀膏，減少出現尿布疹的機會。不過消委會檢視16款護臀膏之中，7款標示含香料或香料致敏物質，當中唯美達金盞花嬰幼兒護臀膏更含6種。此外，有4款標示含薰衣草、迷迭香或鼠尾草等精油或植物萃取物成分，而含有萜烯的精油有機會對嬰兒產生不良反應，但相關產品均沒標示濃度。

防腐劑方面，有兩款分別標示含有苯氧乙醇和對羥基苯甲酸甲酯，前者或影響中樞神經系統；後者則屬內分沁干擾物及具致敏風險。另有兩款標示含有可作為皮膚調理劑、保濕劑、溶劑和香料成分的丙二醇，或引致刺激性接觸性皮膚炎。

含量不清 促列明濃度 另一方面，12款護臀膏標示含具抗菌和消炎作用的氧化鋅，為是次調查中最常見的活性成分，惟只有其中4款有標示產品的氧化鋅濃度，另有4款樣本在查詢後提供相關資料，8款樣本的氧化鋅含量由1%至20%，均在美國食品及藥物管理局（FDA）的規定濃度範圍之內。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，最佳防止尿布疹的方法是保持嬰兒臀部乾爽，以及訓練他們早點不用穿尿片，便毋須使用護臀膏，而初次使用時宜先搽小量以測試皮膚反應。她又指現時產品的資訊明顯不足，促廠商列明成分濃度，方便用家按需要揀選合適產品。