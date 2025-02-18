14款1級標籤抽濕機 能效差異勁 最高逾5成

踏入春天，天氣漸漸潮濕，又是時間開抽濕機，但長開隨時要捱貴電費！消費者委員會與機電工程署合作，測試14款標示1級能源壓縮式抽濕機，發現各樣本在廠商環境下量得的每日抽濕量，較在標準環境下量得的高出最多82%，5款抽濕量略低於聲稱，1款最低能效的樣本經計算的能源效益級別僅達2級。消委會促請廠商披露全面測試數據，不應採用不能反映實際使用情況的抽濕量作為產品標示及宣傳。

14款抽濕機在廠商環境（攝氏30度及相對濕度80%）下量得的每日抽濕量由19.8升至29.8升，較在標準環境下（攝氏6.7度及相對濕度60%）量得的高出約56%至82%不等。有5款樣本在標準環境下所量得的每日抽濕量略低於其額定數值，偏差介乎0.5%至6.8%。而在廠商環境下則有7款樣本量得的每日抽濕量略低於其額定數值，差異均少於8%，仍在容許的公差範圍內。

基於抽濕機往往需長時間運作，全部樣本在標準環境下標示為1級能源效益標籤級別，然而，部分抽濕量相若樣本的能源效率表現懸殊，其中伊瑪抽濕機樣本的能效最低，每度電可抽濕約2.21升，較最具能效的樣本少50.2%的水，而經計算的能源效益級別僅達2級，惟其差異仍在能源效益標籤計劃可接受的公差範圍內，機電署已提醒有關供應商品質控制的重要性，以確保產品符合標籤計劃的要求。

2樣本裝過濾器 效率反跌 測試亦發現8款可以配備HEPA過濾器作空氣淨化的樣本在淨化顆粒物和去除甲醛的速度差異甚大，去除甲醛的速度可相差6倍。其中兩款樣本雖然於沒有安裝HEPA過濾器時的抽濕效能表現不俗，但在安裝需額外選購或屬免費贈品的HEPA過濾器後，抽濕量分別下跌18.4%及30.1%，抽濕能源效率亦分別下降26.2%及40.7%，其空氣淨化表現亦較遜色。

促廠商披露全面測試數據 若以每年使用450小時（約90天，每次5小時），每度電1.7元作計算，額定抽濕量較高的4款樣本電費約為194至218元，而額定抽濕量較低的10款樣本則介乎127至196元不等，最高與最低的抽濕量所產生的電費可相差約54%。

消委會總幹事黃鳳嫺促廠商披露全面測試數據，建議機電署披露產品於進行能源效益測試時是否有安裝HEPA過濾器，以助消費者比較和作出知情選擇。