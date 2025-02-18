認證簡樸房 研放寬四面圍封天井

【本報訊】政府在去年《施政報告》宣布取締劣質劏房並規管「簡樸房」。對於有聲音要求放寬「簡樸房」的通風條件，房屋局副秘書長王明慧昨日出席傳媒午宴時表示，正研究窗戶面向4面圍封天井的部分劏房是否能符合「簡樸房」要求，並坦言有業界人士向她指出並非所有面向圍封天井的劏房單位都不通風，但細節仍待探討。房屋局將於下月31日會到立法會房屋事務委員會交代方案，並爭取在7至8月到大會首讀。

需符合良好通風要求 現時諮詢文件建議，若「簡樸房」空間未能達到現時法例的通風要求，便須分別設至少一扇可開啟窗戶，而該等窗戶不可以是面向4邊圍封的天井，以及設機械通風設施。不過，王明慧指接獲專業人士意見稱，並非所有4邊圍封的天井都不具通風效果，部分較寬闊的天井其實通風良好，但需考慮到樓宇高度及是否有定期清潔，故局方會朝天井有沒有門、是否有良好管理清潔，以及天井面積等條件作考慮，屆時或會讓專業人士以「點心紙」形式作認證考察。

至於寬限期方面，王指政府無計劃延長登記期，認為部分早已合資格的劏房「一嚟就可以登記」，但會考慮延長寬限期至3年，即合共有4年時間讓業主整改，相信已十分足夠。

此外，為打擊濫用公屋，早前房署推出「舉報濫用公屋獎」，若協助房署成功收回單位，則可獲發3,000元現金獎。房屋局局長何永賢透露，自「舉報濫用公屋獎」推出4個星期以來，共接獲約800宗舉報，與以往差不多，目前未有人成功獲發獎金。