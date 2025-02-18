嶺大瓷漆器珍藏展 30件橫跨唐清代

【本報訊】漆器和瓷器是中華文明發展史上的重要載體，有展覽館由即日起至12月初推出全新專題展覽，精選展出逾30件橫跨唐到清代的瓷器和漆器珍藏，並邀得多位專家學者分享中國瓷器和漆器的文化。

必睇「粉彩珊瑚紅地牡丹紋碗」 展覽精選的展品以唐代至清代的日用器物為主軸，以「漆影」及「瓷光」為兩大主題，研究範圍從公元七世紀至二十世紀初，涵蓋飲食、文人品賞與薰香等不同生活層面的文化面貌。展覽重點展品包括，於大清乾隆年製的「粉彩珊瑚紅地牡丹紋碗」，碗身以珊瑚紅為地，上繪粉紅牡丹；南宋瓷器「青白釉梅花紋帶蓋八角瓶」，瓶身為八方形，八面都刻有梅花，紋飾呈現立體感。

是次展覽由嶺大數碼藝術及創意產業系策劃，嶺大亦將舉辦兩場工作坊，讓公眾有機會親身體驗中國傳統手工藝的創作過程和樂趣。嶺大指，展覽展現中國日常生活文化的發展脈絡，公眾不僅能欣賞這些器物的工藝之美，更能深入理解它們如何承載着歷史記憶，並與日常生活產生聯繫。