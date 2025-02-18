參與社會不上心 4成對國際時事冷感

【本報訊】「青年價值觀指標2023」調查結果，除得出受訪青年持消極人生觀有上升趨勢外，數據亦反映受訪青年在慈善捐獻及團體參與上均創新低，義工參與則維持低水平，而對國家和國際時事的關注度下降。

調查結果顯示，受訪青年表示曾在調查前一年有當義工的青年佔33.7%，近年比率徘徊在30%的水平；同時表示曾捐錢作慈善用途佔54.2%，比率呈下降趨勢。另外，僅4.0%表示曾當團體的會員或委員。

表示認識國家歷史的青年由2021年的48.8%上升至2023年的57.7%。但表示有留意國家發展的，則由2017年的86.8%下降至2023年的64.1%。至於表示對國際時事沒有興趣的由2018年的18.3%，持續上升至2023年40.2%，為歷屆調查中第3高。調查機構認為數據反映青年對國家和國際關注度呈下降趨勢，有關趨勢或會影響青年對世界的掌握，情況值得注視。

反映較着眼自身發展 在政治效能感方面，認為市民意見能影響政策、選舉投票有用，以及關心社會政策的比率，分別由2021年的32.3%、35.5%及67.4%，升至2023年的51.5%、51.2%及76.6%；認為政黨能反映民意的比率亦從2022年的30.0%上升至44.1%。

針對有關調查結果，調查機構指數據反映青年的社會參與度、對國家和世界的關注度下降，反映青年較着眼於自身發展，對社會的責任及承擔需進一步提升，才能有利社會長遠發展。