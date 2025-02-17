千億財赤推北都 發債負擔更沉重

新一份《財政預算案》將於下周三公布，根據當局所說，本年度財赤將接近1,000億元。政府連續3年錄得龐大財赤，有論者已指出明顯屬結構性，絕非單純經濟周期問題。事實上，香港過去10年，因人口老化，在醫療、社福的開支顯著增加，而公務員編制同樣顯著膨脹。財金官員早前都表示，政府要開源節流，以節流為主，點名指教育、醫療支出方面有節約空間，甚至兩元乘車優惠政策都會有所調整。

然而，在財赤高企下，政府開源無方，節流又只向市民開刀；如今又指「北部都會區」相關工程將陸續開展。財金官員在網誌中侃侃而談，表示將透過發行政府債券融資，確保北部都會區不會因公共財政狀況而受到制約，並指發行債券以支持基建工程、投資未來，是國際慣常和普遍做法，很多地方的政府也會透過這方法來為基建項目融資，以促進經濟發展，又引述本地大學的研究報告稱，適當發行債務，以支持惠及民生和社會長遠發展的項目，屬於「明智之舉」。

發展北部都會區，目標「構建香港第二個經濟引擎」，規劃涉及鐵路交通、住房建設、科創研發等多個領域。然而，也有觀點批評港府思維僵化，忽視香港創科難以發展，皆因缺乏工業體系製造，難以將研究成果市場化；若一味只以基建促創科，最後又是淪為地產項目的「數碼港」。不過，市民普遍更擔心港府難以平衡發展資源分配，掌握先後主次，導致最後一事無成。政府好大喜功，2018年的《施政報告》提出「明日大嶼」願景，其時預算6,000億元，有估算則認為成本可能高達萬億元；而北部都會區建設規劃如此複雜宏大，成本只會更高，民間擔心港府財政難以負荷並非沒有道理，何況規劃存在太多變數，落實規劃至少需要10到20年，是否屬「明智之舉」大有商榷餘地，尤其政府財赤連年高企，一味靠發債融資，會否泥足深陷？

財金官員只看「遠景」，指發債籌資是用在投資未來，不會用在日常開支，這是政府一直嚴守的財政紀律，隨着部分基建工程逐步落成，未來的發債需求及規模亦會相應減少云云。另一方面，基建投資所帶動的經濟活動和產業發展，將為香港帶來更多新的發展機遇和稅務收入。財金高官講到只要發債落實基建，一切財赤問題就自然可以迎刃而解，香港前景秀麗，人人豐衣足食咁款；又說除了發債，亦會更靈活善用市場資源，例如更多的公私營合作、原址換地、試行「片區開發」等，當局指已就北部都會區3個試點向市場邀請意向書，目標是今年下半年起陸續招標。

市道低迷，有關招標究竟反應如何？暫時並沒有太多實質數據支持，反而在收地上引起的爭拗，倒是時有所聞，皆因不同類的棕地、不同年代興建的鄉村發展區等，如何遷移、取締、安置等，涉及民生皆須小心處理。要言之，發展北部都會區並沒有錯，問題是如今政府財困嚴重，庫房缺水，民生多艱，發債融資發展北部都會區是「明智之舉」？看來只是財金高官一葉障目，為自己唱讚歌，不為百姓說人話。