笑看天下：不怕鬼不信邪隨想

中國外交部長王毅在國際舞台充分展現一個外交家的風範和真正氣場強的人。據了解，一個氣場強的人是彬彬有禮、和睦謙沖，卻仍可以讓人尊敬，這才是實質意義上的強。而要做到這一步，須有一套強大的自我價值觀，不會被別人牽着走，要完全相信自己說的每一句話，冇半點猶豫和遲疑。

王毅上周五出席德國慕尼黑安全會議時強調，中國願意按照相互尊重、和平共處、合作共贏三大原則與美國構建穩定、健康、可持續的雙邊關係，但如果美國執意打壓遏制，中國別無選擇，必將奉陪到底。這不正是毛澤東所說的「人若犯我，我必犯人」？王毅續說：「中國從來不怕鬼、不信邪，新中國就是在戰勝各種艱難險阻中發展壯大起來的。」

「不怕鬼」的說法，毛澤東早在1919年《湘江評論》創刊宣言中提出「六不怕」，即：天不要怕、鬼不要怕、死人不要怕、官僚不要怕、軍閥不要怕、資本家不要怕。毛澤東以偉人的氣魄明確指出：「經驗證明鬼是怕不得的。愈怕鬼就愈有鬼，不怕鬼就沒有鬼了。今天世界上鬼不少。西方世界有一大群鬼，就是帝國主義。」可見王毅秉承毛澤東「不怕鬼」的精神。

中國早已不怕帝國主義欺凌，何況今日綜合國力已大幅增強，更不會任由美國打壓遏制！作為外交家，王毅的語鋒凌厲而自信，上月他與美國國務卿魯比奧通話，用了一句「好自為之」竟也掀起爭論，美媒的翻譯，有譯成「Conduct yourself well」，亦有翻譯成「Take good care of yourself」。阿哥，尤其是第二句，那是在問候關懷啊！王毅的原意是強硬警告美方，若美方做不利於中方的事情，必須自己承擔後果！老美可不要表錯情而會錯意！