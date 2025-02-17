冰鑑春秋：誰能保障烏國安全

俄烏戰爭演變至此，歐洲已逐漸枯竭，美國也亟欲抽腿，烏克蘭缺乏繼續作戰下去的能量，停戰談判似乎已是不得不然的大勢。但和平能否出現的關鍵在於，究竟要如何確保烏克蘭的安全？

俄羅斯方面，除了對烏東與克里米亞領土的主張，最重要的就是烏克蘭不能加入北約，以及烏國非軍事化，並且不能允許新納粹勢力死灰復燃。這顯然和美國期望由歐洲組成維和部隊，進入烏國建立軍事緩衝區的想法相衝突。因為歐盟幾乎都是北約成員，由歐盟組成軍隊駐紮烏國，豈非等於北約實質東擴？那俄羅斯過去幾年的犧牲等於打了個寂寞，這是目前佔據優勢的普京絕不會容忍的。

若歐洲軍隊不能進入，有甚麼替代方案可以考慮？部分人士主張由聯合國部隊進入確保和平，但聯合國曾於俄烏戰爭周年時通過141國決議，要求俄國立即撤軍，近日又有法國等70國再度提案，呼籲維持烏克蘭領土完整。對普京而言，聯合國應該也不是他能信任的對象。何況，聯合國維和部隊的功能不彰，是否真能維持和平，恐怕連烏克蘭也沒有多大信心。

到底有誰能夠在雙方間維持等距，又有足夠實力讓兩造都不敢輕易起釁呢？若是回到戰爭初期，與俄烏同時交好的中國，原本可以適切擔任這個角色。但3年戰爭下來，中俄之間明顯的結盟狀態，也讓中國失去直接介入的機會。未來北京或許可以當調人從中斡旋，卻不太可能直接派兵駐守。

環顧全球，竟然沒有一個國家或團體適合出面擔起大任！而有了《明斯克協議》的前車之鑑，再想用一份紙上作業搞定俄烏僵局，不啻天方夜譚。在確保烏克蘭安全的有效機制出現之前，俄烏戰爭只怕還要拖延下去，難以畫下終止符。