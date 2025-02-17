筆下風雲：美國矛頭指向歐洲

「政府審查言論和政治對手，關閉社交媒體，打壓言論，背離保護言論自由的基本價值觀。」上述這些說話，是美國慣常用於指摘中國的說詞，相信讀者諸君，可能也會以為捱批對象又是中國。但世界變了，這番話雖然出自美國政客之口，但批評對象竟然是歐洲，是不是很離奇？

美國副總統萬斯日前在德國慕尼黑安全會議上發言，直指歐洲最大威脅不是來自中俄，而是來自內部，直斥歐盟以仇恨內容為由關閉社交媒體，打壓言論，又忽視移民問題，形容情況已經失控。他點名批評羅馬尼亞去年取消大選結果，以及英國、德國和瑞典等國家的搜查行動違反人權。

忽然將矛頭指向歐洲，當然事出有因。特朗普奉行美國優先，認為全世界都在佔美國便宜，尤其歐洲對美國貿易存在順差，讓總統先生非常看不過眼。早前宣布，將向所有對美徵收進口關稅的國家開徵「對等關稅」，又擬於4月初開始，對進口美國的汽車徵收關稅。如此種種，受影響最大的就是歐洲。此外，他又批評歐洲沒有積極提升國防開支，要求歐盟各國將國防開支提升至GDP的5%，向美國繳交更多保護費，否則歐洲應自行負起歐洲防務責任。

萬斯如今拿起歐洲打壓言論自由說事，意在針對歐洲左翼政府。歐洲一直崇尚所謂的自由主義，亦即是美國民主黨一直提倡的性平權、LGBTQ等，對所有右傾言論一直予以打壓，上綱上線為種族歧視、法西斯和納粹主義。右傾的特朗普當然不滿意。

以特氏的個性，向歐洲「開槍」並不出奇，亦是其談判的「藝術」，但這樣做必會引起盟友反彈。歐盟已表明必會對美國採取關稅報復，雙方「狗咬狗骨」，對中俄來說未必是壞事。