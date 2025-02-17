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19歲金毛男不開心 蹈海獲救

跳海金毛男獲救送院。（蘇偉明攝） 跳海金毛男獲救送院。（蘇偉明攝）
跳海金毛男獲救送院。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨日上午10時許，一名頭髮染金色的姓郭（19歲）男子，在灣仔鴻興道對開海面載浮載沉，途人見狀報案求助。救援人員趕抵現場，迅速將郭男救起送上岸，他仍然清醒，由救護車送往律敦治醫院治理。據悉，郭男聲稱因不開心而跳海。
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