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引擎過熱自焚 司機跳車逃生

涉事私家車車頭位置起火。 涉事私家車車頭位置起火。
涉事私家車車頭位置起火。
【本報訊】前晚10時許，一輛私家車沿屯門青山公路往市中心方向行駛，至近屯盛街燈位前，車頭突然起火，且冒出滾滾白煙，姓黎（65歲）司機慌忙跳車逃生，多名市民代為報案。消防員到場開喉將火撲滅，司機並無受傷。初步調查相信，意外疑因引擎過熱起火。
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