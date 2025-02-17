炒欄衝前逾10米 鐵騎士倒地命危

「差唔多到屋企」出事 盆骨受創擦傷四肢 將軍澳一輛大馬力電單車，昨晨行駛途中失控自炒，撞欄後再衝前10多米翻側，中年鐵騎士盆骨受傷昏迷，送院搶救後情況危殆。據悉，事主有豐富駕駛電單車經驗，相信駕車返家途中出事，親友希望他吉人天相「大步檻過」。另外，一輛城巴在深圳灣公路大橋意外撼撞載客的士，導致的哥及車上兩名乘客受傷，城巴車長及乘客則無恙，意外原因有待進一步調查。

昨日早上約8時，一輛大馬力電單車沿彩明街往翠嶺路方向上斜、駛至善明邨對開時，意外失控自炒撞向路邊欄杆，再衝前10多米始停下。姓張（49歲）鐵騎士倒地，盆骨受傷兼四肢擦傷陷入昏迷，途經人士見狀代為報案。救護車接報到場，把張男送往將軍澳醫院搶救，其後他被轉送伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆。涉事電單車油缸被撞凹、把手桿扭曲、倒後鏡損毀，且有機油漏出。

城巴追撞 的哥兩乘客傷 警員圍封部分行車線，以便調查意外起因，案件列作「交通意外有人受傷」跟進。事後，張男多名親友趕到醫院了解情況。據悉，張男從事工程工作，駕駛電單車多年，相信當時他駕車回家，詎料「差唔多到屋企」發生意外，親友希望他吉人天相。

此外，昨日上午約11時半，一輛載客的士沿深圳灣公路大橋往內地方向左3線行駛，期間遭一輛B3X路線城巴追撞，導致車尾凹陷。意外中，姓袁的哥報稱腰痛，兩名俱姓盧（29及35歲）的男乘客，分別手腳受傷和頭痛，3人由救護車送院治療。肇事城巴姓藍車長及車上乘客沒有受傷，藍留在現場協助調查，乘客則轉乘其他車輛繼續行程，意外原因有待調查。