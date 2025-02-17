太空油入侵校園 課堂增禁毒宣傳

網購朋輩送贈 去年75%吸食者為年輕人 政府已於本月14日修訂附屬法例，將依托咪酯（俗稱太空油）及其3種類似物（美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯）列為毒品，並於同日刊憲且即時生效。禁毒專員李基舜指，已於14日推出新一輪的禁毒宣傳，以加強公眾認知；在學校層面也會舉辦反太空油毒品學習周，減低年輕人吸食的機會。

在教育和宣傳方面，李基舜指，已經更新了新一輪的禁毒廣告，包括宣傳短片、橫額、鐵路站廣告及網上廣告，以加深公眾對吸食太空油毒品或其他毒品的認識。同時，學校的教育也很重要，還會與教育局聯手展開反太空油毒品周，通過在早會或課堂中加入反太空油的元素，以在學校中營造一個反太空油毒品的氛圍，讓同學間能互相提點，知曉吸食的危害。李基舜還表示，只要是在學青少年就一定「走唔甩」。

16宗校園內揭發 最細12歲 李基舜又引用資料指，2024年共有300人被呈報吸食太空油毒品，其中226人是21歲以下青少年，還有16宗吸食個案是在校園內發現，最小的吸毒者甚至只有12歲，顯示出太空油毒品對年輕人有較大吸引力，且有蔓延趨勢。關於年輕人如何獲得太空油毒品，李基舜解釋，現在不少是通過網購，又或是通過朋輩之間互相贈送等。毒販也會通過在社交媒體開設帳號來售賣，但執法部門若發現有人通過社交媒體販毒也會通知相關公司刪除該帳號。

李基舜續指，青少年遇到毒品問題時要及早求助。禁毒處已委託了一間非政府機構提供由專業社工接聽的諮詢服務，讓市民即時查詢吸毒問題相關資訊。還可因應需要，直接向當值的社工尋求即時輔導或戒毒轉介服務。諮詢服務提供了一個方便的求助途徑，對有意求助者及其家人十分重要。