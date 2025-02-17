房委會免舖租 青年圓創業夢

【本報訊】房屋委員會早前推出計劃，在旗下商場為合資格青年免租金提供舖位，計劃令不少有意創業的青年成功創業。當中，有青年開立體驗館，透過活動讓有意人士收養流浪貓，既能滿足創業者理想，也可為流浪貓覓得新家。房委會指，會協助創業者基本的店舖翻新，並會收取淨利潤的20%，再投放到計劃，以支持計劃的持續發展。

任逸民和拍檔透過「共築‧創業家」計劃創業，他一直希望開設一個體驗館，既改變部分人對領養動物的負面觀感，也為流浪貓尋找幸福家園。體驗館內，顧客可付費玩桌上遊戲、與朋友互動等，期間亦可與等待領養的流浪貓相處，有興趣更可向體驗館的合作機構登記領養。

房屋署總產業測量師/商業樓宇馮怡指，疫情後本地零售業面臨挑戰，房委會的商場也出現空置舖位，決定引入新元素和新面貌，幫助有創意的年輕人踏出創業的第一步。

配對星級導師指導 房委會會提供多方面支援，包括為參與者配對業內成功的創業人士作為「星級導師」，在創業過程中提供指導，並協助參加者進行基本的店舖翻新。若參加者能獲利，房委會會收取淨利潤的20%，並再投放到計劃，以支持計劃的持續發展。