獨居雙老長者住家安全隱患 兩屋邨單位大門試裝感應器

【本報訊】本港人口持續老化，獨居長者及雙老住戶在家發生意外而失救的個案增加，當局將於兩個較多長者居住的屋邨、何文田常樂邨及觀塘雲漢邨，試行在單位大門安裝感應器。

房屋局局長何永賢昨日指出，有關系統將於3、4月完成測試，目前兩條屋邨各有20至30戶參加，強調計劃屬自願性質。

何永賢在電台節目表示，感應器並無鏡頭，不用駁電線，安裝於大門，不會看到屋內情況，長者可選擇將出入紀錄傳送給甚麼人，例如家人；亦可設定傳送密度，以便了解長者出入情況。當局樂意嘗試進一步試行在單位內安裝「行動感應器」，希望透過簡單科技，協助有需要長者。她另外提到，將軍澳有兩個屋邨已試行在「交租日」，趁長者到辦事處交租時，由靈實醫院團隊為他們量血壓，並舉辦醫療健康講座等。