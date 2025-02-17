黃大仙賀新歲 50瑞獅伴金龍「喜舞」

【本報訊】有團體於昨日舉辦「黃大仙乙巳年龍獅喜舞賀新歲」新春慶典，透過醒獅表演和金龍巡遊，吸引更多人參與農曆新年的慶祝活動，讓大眾更認識中國傳統文化。啟動禮有大金龍在現場飛舞，更有50頭瑞獅隨行，象徵驅邪避災和迎接好運。儀式亦設點睛環節，為舞獅賦予生命，其後的採青儀式則寓意着新年吉祥繁榮。

驅邪避災迎好運 活動亦有大金龍及醒獅巡遊，不僅象徵驅邪避災，更寓意迎接新年的好運與繁榮，巡遊路線途經黃大仙廣場、廟宇廣場、黃大仙上邨及可悅居。另外，慶典亦設有「龍獅互動體驗攤位」，讓參加者體驗傳統文化，市民可親身體驗醒獅和舞龍的魅力，感受新春的熱鬧氣氛，並深入了解醒獅舞龍的傳統藝術。

不同學校及地區團體亦在台上獻技，醒獅梅花樁表演更可讓觀眾近距離觀賞醒獅驚險的躍動和活潑的舞步，現場亦設有「龍獅非遺打卡區」，讓市民親身體驗這項傳統藝術的魅力，而龍獅文創作品展示區亦展示多款以龍獅文化為主題的創意藝術作品。