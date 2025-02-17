西沙GO PARK公益步行 場面熱鬧

【本報訊】蛇年後首個大型慈善步行活動「2025公益金新界區百萬行」，於昨日在新鴻基地產發展的西沙大型綜合發展項目的運動商業綜合部分「西沙GO PARK」圓滿舉行。活動吸引數千人參與，包括工商機構和地區團體，場面相當熱鬧。

善款撐家庭兒童福利機構 是次百萬行以全新方式進行，參加者沿GO PARK Sports的單車/跑步徑步行約1.5公里，至足球場為終點，終點位置設有多個嘉年華攤位及運動遊戲，嘉賓亦可於板網球場、匹克球場及棍網球場，參加新興運動體驗班。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，很榮幸西沙GO PARK能為「公益金新界區百萬行」提供場地，讓數千人可以一邊做運動一邊做善事，這跟新地一直倡導的「運動行善」精神不謀而合。西沙GO PARK不僅讓普羅大眾能享受運動的樂趣，還提供了一個讓三代同堂、連寵物共享天倫的空間，是每個香港人的後花園。

是次「2025公益金新界區百萬行」是為公益金資助的「家庭及兒童福利服務」籌款，籌得款項將全數撥捐資助家庭及兒童福利服務的會員機構。