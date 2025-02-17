啟德體育園終極演練 僅20%人用「離場易」路線

模擬超級貴賓入場 開路護送大陣仗 即將在3月1日開幕的啟德體育園，昨日舉行最後一次演練，並同時使用全部3個場館，約有5萬人出席，包括公眾人士及公務員，模擬有要員或外賓到訪，以及試用新推出的網上平台「離場易」。當局事後指，軟硬件及場內外的準備經多次測試演練下已準備就緒，又說有逾一萬人使用「離場易」，即每5個人才有一人使用。

演練原定有6.3萬人參與，最終入座率逾80%，即大約5萬人。在昨午約3時，參加者陸續經安檢入場，過程暢順。他們獲安排到主場館、啟德體藝館及青年運動場等，在傍晚5時欣賞由600名表演者參與、約一小時的社區綜藝活動。

參加者疑暈倒送醫療室 是次演練亦首次測試有要員或外賓到訪的場景，大會安排車隊每隔數分鐘，接載模擬貴賓經主場館停車層的貴賓入口進場，前後有至少30輛車進入。而最後一支接載超級貴賓的車隊，則會有警車開路，及有兩個保鏢率先落車護送要員。

不過，演練亦疑似出現小插曲。有演練的參加者疑似暈倒，附近的工作人員隨即上前協助，先由身穿反光衣的聖約翰救傷隊送入醫療室，再由救護員趕快地以擔架床將他送走，沿途有人為他們開路。

AI實時分析供散場資訊 另外，演練亦會試用新推出的網上平台「離場易」。平台透過人工智能（AI）技術實時分析數據，提供離場資訊，包括不同散場路線的實時步行時間、人流密度及即時交通資訊等。不過，有參與演練的人說未必會使用，屆時料會「跟大隊」離場。

體育專員蔡健斌在演練後總結指，是次入場、模擬外賓到訪和離場運作非常暢順，而經過20場演練後，整體運作、溝通及配合更趨完善，形容體育園軟硬件已到位，準備就緒在下月1日開幕時香港、內地及海外人士到訪。

執法部門則說，完場後約20分鐘有逾80%人離開會場，約40分鐘後大部分人離開體育園區，另有超過一萬人次使用「離場易」，認為不是小數目，相信部分人可能熟悉路段，或數人一起看資訊，會研究改善以增加使用率。

運輸署助理署長鄒炳基另指，大約10%人使用特別巴士服務，而散場時間在上落客區已泊了逾20輛巴士，亦安排了後備巴士，整體情況順暢，又說未來將視乎每次活動性質、參與人數、散場時間以及參與人士對某些交通的需求等，安排體育園公共交通服務。