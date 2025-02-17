醫健：藥到病除：甚麼是短腸症？

短腸症是患者的小腸因手術要被切除或先天性疾病而導致過短。過短的小腸會令小腸的功能大打折扣，令身體吸收不足夠的營養而有機會造成營養不良。當小腸被切除後，患者會進入急切性階段，代表他的腸道會流失大量液體，此階段會持續3至4個星期。當急切性階段過後，患者會進入適應期，代表患者的腸道已慢慢適應，營養的吸收及腸道蠕動都會進入新的正常狀態。此階段會持續一至兩年。

短腸症患者保持營養的方法 短腸症治療方法分為急切性及適應期兩個階段。在急切性階段，患者會透過靜脈輸入鹽水，補充流失的腸道液體。另外，在急切性階段期間，短腸症患者的腸道通常會較之前製造過多的胃酸，所以患者也會在急切性及適應期階段服用胃酸抑壓劑，包括組織氨H2受體阻斷劑（H2-blockers） 或是質子泵抑制劑（Proton Pump Inhibitors）。當急切性階段的情況穩定後，會透過靜脈注射全營養注射劑，令患者得到足夠營養。

在急切性階段過後，患者會進入適應期。患者在飲食方面，應進食液態形式的食物，適應後再轉吃半流質食物，例如：粥及軟蔬菜。 當完全可以接受液態形式或半流質食物時，患者可轉食固體食物，例如飯、蔬菜或肉。患者可以諮詢營養師有關短腸症患者的營養吸收量。

藥物方面，患者可能需要服用麻醉性止瀉藥例如是地芬諾酯 （Diphenoxylate）或是洛哌丁胺（Loperamide）：減低腸道蠕動、減少腸道水分流失及減少肚瀉的情況出現，從而增加營養的吸收。另外，有研究指出替度魯肽 （Teduglutide） 可增加腸道的血液流通，從而增加患者對營養的吸收及減少水分流失。

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