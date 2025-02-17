港大開發AI診斷 評估肺癌轉移風險

【本報訊】有本港大學成功開發人工智能（AI）細胞成像工具，指可以快速準確地診斷癌症病人，提高醫療成效。研究團隊以生成式人工智能方法，對人體細胞進行「無標記」成像，幫助醫生在單個細胞的精度水平評估病人的腫瘤，例如估計肺癌病人的癌症轉移風險。

香港大學指，研究由工程學院生物醫學工程課程主任謝堅文領導，成員包括李嘉誠醫學院臨床醫學學院內科學系教授何重文及外科教授辛光耀。研究團隊與港大醫學院及瑪麗醫院合作，以最新型的生成式人工智能方法（CytoMAD）應用在肺癌病人身上，以及進行藥物測試。

自動校正細胞圖像質素分析 校方表示，CytoMAD利用生成AI自動校正細胞顯微成像質素，從細胞圖像中提取原本圖片檢測不到的資訊，確保準確及可靠的數據分析和診斷，團隊在學術期刊發表有關研究。謝堅文指，傳統方法下成像通量不夠快，細胞圖像不夠清晰，所提供的資訊也不完備，目前市場仍沒有一種具經濟效益的技術能通過成像進行單細胞分析。

校方指，新發表的AI技術，其中一個主要優勢是「無標記」，使準備病人或細胞樣本的步驟更少，節省時間和人力，提高了診斷和藥物研發過程的速度和效率。港大工程學院電機電子工程系博士蘆子蕎則表示，可訓練CytoMAD提取人眼檢測不到的細胞機械特性和分子資訊，繞過標準螢光標記及其成本和時間限制，揭示細胞功能背後的重要細胞特性。

研究團隊的其中一個目標是訓練模型，使醫生能夠預測潛在病人的癌症或其他疾病。團隊指，利用大量數據進行預測是AI在生物醫學領域應用中最強大的應用，已申請研究資金在3年內對肺癌病人進行臨床試驗。