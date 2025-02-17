擬推付費做保育員 入園區放竹葉

【本報訊】大熊貓龍鳳胎於昨日正式與公眾見面。海洋公園主席龐建貽出席電視節目時表示，計劃在今年4月至5月讓市民付費成為保育員，例如可以製作窩窩頭等大熊貓的糧食，或者能進入牠們的園區內，幫忙放置竹葉，不過就未必可以親身餵飼。龐建貽指出，近年在四川都沒有可以親身接觸大熊貓的活動。

「朝10晚3」或下半年逐步延長 龐建貽續指，將於海洋公園山下園區擬建新館，讓大熊貓龍鳳胎入住，或會搬走山下園區部分較舊的設施，例如一些小童的設施等等，大的設施如海洋奇觀則不會搬走。另外，隨着龍鳳胎其後可以走到媽媽「盈盈」的展區，園方或將調高見龍鳳胎半小時「收費團」每團40人的上限，又相信在下半年或明年，可逐步延長現時早上10時至下午3時的開放時間。

現在多了4隻大熊貓，龐建貽指飼養成本暫時未有急劇增加，但將來未必積極引入其他動物，僅盡量維持現有種類。龐又透露，目前正在拍攝紀錄片，亦可能製作動畫。他指自從1999年開始已有大熊貓，過去25年有很多珍貴片段，有影片及相片等，而分階段推出宣傳策略也有其好處，較易保持到熱度。