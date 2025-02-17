「孖B」陪你搭南港島綫列車

【本報訊】為慶祝在香港出生的大熊貓龍鳳胎寶寶正式與公眾見面，港鐵表示即日起將「家姐」、「細佬」萌趣形象引入車站及南港島綫的大熊貓主題列車，與乘客分享牠們的獨特魅力。乘客昨天可率先在海洋公園站、「超級轉車站」金鐘站及其他港鐵車站見到有大熊貓寶寶造型的裝飾，包括海洋公園站的懸掛橫幅，指示牌裝飾及玻璃貼紙。

港鐵指稍後大熊貓「家姐」、「細佬」亦會登陸南港島綫的主題列車，連同大熊貓家族的其他成員盈盈、樂樂、安安、可可一起陪同乘客踏上港鐵旅程。

機場快綫各站 滿裝飾貼紙 此外，一對大熊貓寶寶之後亦會化身可愛大使在機場快綫歡迎乘客與旅客。屆時，機場快綫各個車站（博覽館站除外）的閘機頂，玻璃及牆身將增添以兩姐弟萌趣形象設計的裝飾貼紙，歡迎乘客與龍鳳胎打卡。

港鐵去年12月起推出了「大熊貓暢遊MTR」宣傳及活動，當中包括將海洋公園站變身大熊貓主題車站、推出南港島綫、機場快綫及高鐵動感號合共四列主題列車、在包括金鐘站、灣仔及尖沙咀等10個主要車站布置可愛趣緻的大熊貓裝飾及「打卡位」，以及為香港西九龍站換上主題裝飾。