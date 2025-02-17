大熊貓孖B 家姐細佬唔怕醜 精靈爬樹盪韆鞦

首公眾亮相 粉絲提早4句鐘到場 港產大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」昨日正式與公眾見面，早上未到9時海洋公園門外已有一眾「粉絲」排隊等入園，其中排頭位的市民更於清晨約6時已到場，期間難掩興奮心情，熱切期待進場，亦有不少人帶備大熊貓毛公仔、飾物等。園區安排市民「流水式」與龍鳳胎見面，「家姐」和「細佬」的表現也沒有令市民失望，表現活躍，不時攀爬樹枝、盪韆鞦及吃竹葉，兩姊弟又會碰頭玩耍。

大熊貓龍鳳胎與父母「盈盈」和「樂樂」，一家四口住在「大熊貓之旅」展館，由上午10時至下午3時開放，市民平均須排隊一個小時，有人排完再排「睇多兩次」，園方預計每日可招待5,000人。排頭位的市民稱凌晨4時許起床，由大埔住所出發，但他不願意接受傳媒訪問，不過都興奮地應要求展示了手上的1號籌。

1500元「貴賓團」被指太貴 居住新界區的葉小姐特地到附近酒店過夜，並於昨晨8時半進場排隊，取得37號籌。她指熊貓館內有人流管制，雖然訪客多但是可以接受。她指訪客十分興奮，當「家姐」由鞦韆墮地，大家均起哄大叫，職員提醒需保時安靜。對於園方推1,500元的「貴賓團」，市民可提早入場與龍鳳胎見面半小時，她認為貴賓團票價太貴，並希望如探訪時間長些更好，如每次10分鐘會更理想。

叫慣夠親切 市民唔願改名 有喜歡大熊貓的發燒友表示，她本身持有年票，時常到海洋公園睇大熊貓，昨日亦有探望全部6隻大熊貓，又認為海洋公園的貴賓團每次進場都有50人，與普通排隊入場沒有大分別。她指「家姐」、「細佬」無論睡覺或爬高爬低，一樣可愛。另外，她之前已買了很多大熊貓紀念品，包括毛公仔、毛氈等，相信花費總值約8,000元至9,000元。

另一名6歲姓羅小朋友穿着大熊貓上衣及帶毛公仔來探訪「家姐」、「細佬」。羅指特別喜歡「細佬」，因為牠好得意。不少大熊貓迷都希望龍鳳胎保留「家姐」、「細佬」的名字，因為夠親切。來自成都的「阿秋」本身為內地大熊貓短片的博主。他帶同大熊貓毛公仔「花花」前往探望龍鳳胎，他相信大熊貓龍鳳胎會帶動香港的經濟。

市民葉小姐稱，「細佬」由鞦韆上跌落地上，令在場人士興奮大叫，滿意館內的5分鐘體驗，就算以手機拍攝效果都不錯，並稱打算昨日排隊入場3次，但認為貴賓團昂貴。她指會參加大熊貓龍鳳胎改名比賽，提議取名「得得」及「芝芝」，笑言如同小朋友被母親責罵時，小朋友會以「得喇」、「知喇」回應，另外亦有「香港乜都得」、「吱吱喳喳」的意思。