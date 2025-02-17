60攤檔聚深水埗 推動趁墟振經濟

【本報訊】十多個地區團體及社福機構，於昨日在深水埗楓樹街遊樂場舉辦大型社區墟市。現場設60個特色攤檔，包括自家製的手工藝品、包裝食品、鈎織、布藝、皮革、木工、盆栽、環保產品、飾物及生活雜貨等。主辦方表示，希望推動政府及各區區議會提振地區經濟專責工作小組，完善現有的墟市政策、申請程序及提供用地，支持及支援地區團體持續於社區舉辦基層墟市，甚至將地區墟市成為「提振地區經濟」的措施之一。

今年香港墟市節的主題為「關「里」墟事．總有一墟喺你區」。主辦方表示，今次墟市活動，匯集了來自18區不同社區的墟市檔主來擺墟，大家承載着不同的手藝創作、創業理念及人情故事；同時不同檔主亦有不同的社區鄰里背景、生活習慣及民生需要；透過墟市這個平台，讓大家互相分享、交流、學習及連結，並能夠延續於自己的社區舉辦及參與墟市活動，以達致「區區有墟」。

難覓場地 冀完善申請機制 此外，不少團體仍難以尋找墟市場地、申請程序亦繁複，因此主辦方希望透過今次墟市活動，推動政府及區議會能夠提供現存墟市用地及完善申請機制，支援團體於18區恒常舉辦更多基層社區墟市活動，讓基層市民、婦女及年輕人等有需要人士，於攤檔出售自家製作的特色產品，為他們提供具體的經濟支援和創業體驗，發揮才能，長遠達致紓緩貧窮的問題。