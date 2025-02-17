積金易次階段「上線」 3‧5起展開

【本報訊】積金局主席劉麥嘉軒發表網誌表示，積金局於去年6月起推出「積金易」平台，5個強積金計劃已依次加入，首階段透過「積金易」處理的近20萬宗交易指示中，有三分之二是以電子方式進行，包括供款、提取強積金、轉移強積金及更改投資組合等。

承辦商增聘6成人手提效率 當中提交供款資料及更改投資組合這兩項行政指示更有八成的數碼使用率，可見在「積金易」的推動下，首階段的數碼化轉型情況令人鼓舞。她表示，為部署即將於3月5日展開的第二階段（2025年3月至7月）「上線」工作，「積金易」團隊引入改善措施，改善設計之外，承辦商已提升熱線及服務中心回應用戶查詢及求助個案的速度，增設了專門處理強積金供款的查詢熱線，專責解答僱主及僱員對供款資料的疑問；承辦商在今年內會逐步增聘六成人手，以加強「積金易」的營運效率和質素。

此外，「積金易」團隊會繼續積極協調承辦商與受託人的溝通，為僱主提供相應協助，並增強專為僱主和負責處理強積金行政工作人員的培訓，同時增加對企業的「一對一、手牽手」的支援服務。

承辦商亦會逐步在全港各區設立「積金易」支援站，配合現有的3個「積金易」服務中心，和開設在承辦商旗下12間電訊公司門市、並有員工提供現場協助的「積金易自助服務機」，做到每區都有支援設施，更廣泛和主動地接觸僱主僱員，直接提供更快捷和貼身的服務。