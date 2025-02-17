僱主減聘人手 外勞頂爛市壓低薪酬 經濟發展存暗湧 基層工種首當其衝

【本報訊】政府早前預告2024/25年度將面對近千億元的年度財赤，更明言要檢視各項政策和服務，包括醫療及教育，首先考慮節流，並輔以開源措施，新政勢必對基層市民構成重大影響。

促精準扶貧 分享成果 香港社區協會表示，在地緣政治下，本港經濟未來數年發展亦存有暗湧，不少從事基層工種的勞工因市道未全面復甦，僱主減少聘用人手，加上政府全方位輸入外地勞工，令前線員工百上加斤，工作待遇亦未見有所改善，生活依舊非常困苦。

社協表示，貧窮問題是本港深層次矛盾之一，當局必須有相應政策，透過政策落實理念，真正讓市民受惠。在力求經濟增長之餘，亦要做到公平合理的財富再分配，讓社會階層享受經濟發展的成果，認為港府未來施政和財政政策大方針，也應確立類似的原則方向。團體亦呼籲，新一份預算案必須開源抗財赤，精準扶貧，透過短期以至中長期性的財政措施，適時地支援基層，紓解市民的生活困苦。

有團體表示，截至去年12月底，外匯基金累計盈餘為7,316億元，可見政府仍有極多方式應對財赤。而最新說法為2024/25年度未能扭轉赤字形勢，仍需三數年時間擺脫財赤，但隨着大灣區整體發展，未來港府的財政狀況希望可以逐步轉虧為盈。