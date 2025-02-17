社福開支累計削10%「入肉」 節流促減薪瞄準高層公僕

【本報訊】政府新一份《財政預算案》將於本月底公布，有議員稱社福界已累計削減約10%的撥款，但服務需求因人口老齡化、精神健康問題加劇等因素大幅增加，導致服務質素面臨嚴峻挑戰，形容削減開支已「入骨入肉」。他反對取消長者乘車優惠，並建議優先削減高層公務員薪酬。

社福界議員狄志遠於電台節目內稱，政府自2000年以來累計削減社福界約10%的撥款，呼籲政府應精準分配資源，而非一刀切削減。他表示，政府財赤問題應從根源解決，而非將壓力轉嫁給基層市民。

外勞難治本 籲建職業階梯 他建議政府應優先削減高層公務員薪酬，並善用科技提升效率，而非削減社福服務。他又期望政府重新檢視大型基建項目的優先次序，減少編制外職位的開支。他表示反對取消長者乘車優惠，認為此政策有助提升長者身心健康，減少醫療和福利負擔。

針對社福界人手短缺問題，他認為輸入外勞只能暫時緩解，長遠需建立職業階梯，讓年輕人有上升空間，吸引本地人才入行。同場的香港安老服務協會主席魏仕成表示，上屆政府施政方針提到有5,000張售賣的床位，現時仍有1,000張床位未推出市面。他期望政府善用床位，盡早推出市場，縮短輪候冊上的名單，讓長者盡早入住。