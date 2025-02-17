縮2蚊車長者勢詬病 倡設兩層年齡段封頂
【本報訊】政府面對龐大財赤，長者2元乘車優惠恐難免被削減。立法會議員林順潮昨日在電台節目表示，政府不應該收回長者2元乘車優惠，並指有關措施是德政，對方便長者出行十分重要，包括讓他們出外求醫，但若保持現有制度，政府將難以負擔開支，故建議以兩層年齡段封頂，分為60歲至64歲，以及65歲或以上。他指出，60歲至64歲佔受惠長者三成，但優惠開支佔整體超過六成，並不合理，應以整體三成開支封頂，認為封頂做法可鼓勵長者主動減少浪費。
應檢討能否裁減公僕人手
另有立法會議員表示，政府支出大增主因並非長者2元乘車優惠，不應將財赤歸咎於優惠措施，但有需要管控開支。他又稱財赤下不應單獨向長者開刀，應作整體檢討，包括公務員人手是否有縮減空間，又指本港暫時未有新稅種，不應寬減股票印花稅。
立法會議員林建鋒則稱，政府面對約千億元財赤下，下周發表的《財政預算案》必須爭取盡快收支平衡，估計需時兩年至3年才能實現。期望當局繼續吸引旅客和招商引資，並在創科投資發揮帶頭作用。
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