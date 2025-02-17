谷北都庫房透支 債冚債自詡明智

眼前千億赤字 避財政制約留爛攤子 香港面臨近千億元財赤，而「北部都會區」相關工程將陸續展開，財金官員在網誌中表示，將透過發行政府債券融資，確保北部都會區不會因公共財政狀況而受到制約，他指出發行債券以支持基建工程、投資未來，是國際慣常和普遍做法，很多地方的政府也會透過這方法來為基建項目融資，以促進經濟發展，又引述本地大學的研究報告指，適當發行債務，以支持惠及民生和社會長遠發展的項目，屬「明智之舉」。不過，舉債終需要償還，有學者指出，世界上都有政府因債務而破產的例子，希望港府不會走到那一步。

財金官員認為，為了推行相關策略性基建，並讓新增產業用地更快推出，香港有條件、也有能力適度增加發債，靈活運用市場力量，環顧其他先進經濟體，其政府債務相對生產總值的比率均超過百分百。相較之下，香港現時相關比率僅約9.3%，未來即使略為提高，亦仍遠低於其他先進經濟體，屬於穩健水平。

樂觀帶動經濟 增稅務收入 他續指，發債籌資是用在投資未來，不會用在日常開支，這是政府一直嚴守的財政紀律，隨着部分基建工程逐步落成，未來的發債需求及規模亦會相應減少。另一方面，基建投資所帶動的經濟活動和產業發展，將為香港帶來更多新的發展機遇和稅務收入。而透過發行較長期的債券來支持較長期的工程項目，也能讓現金流年期與工程項目的需要相匹配。

而在2024/25年度，當局發行的綠色債券和基建債券，機構投資者部分都錄得近3倍至7倍的認購額，財金官員認為反映市場對能帶來固定收入的優質資產有着龐大需求，以及對香港長遠發展的信心。

3片區試點冀下半年招標 財金官員強調，為抓緊前沿科技迅速發展帶來的機遇，需要加速「北部都會區」建設，提供足夠空間及基礎設施，吸引科技企業落戶香港、加大其在港研發或高端製造業務的規模，以蓬勃相關經濟活動。除了發債外，亦會更靈活善用市場資源，包括採用更多元的發展模式以推展相關項目，例如更多的公私營合作、原址換地、試行「片區開發」等。就以「片區開發」模式為例，當局已就北部都會區3個試點向市場邀請意向書，目標是今年下半年起陸續招標。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，當局發債是沒辦法之中的辦法，因為政府已經有赤字，二來地產商也未必對北都的發展很感興趣，結果只能夠發債，靠市民幫助北部都會區的計劃，惟現在經濟根本不是很好，不少投資者都十分審慎，質疑是否那麼多人對政府的債券有興趣。

時移世易 倡評估北都需求 而且舉債終需要償還，陳偉強續指，世界上都有政府因債務而破產的例子，希望港府不會走到那一步，他認為北部都會區是在經濟好的時候提出，當時「中環的辦公室沒有這麼多空」，但現在經濟下行，時移世易或應因時制宜，重新評估北都的需求。