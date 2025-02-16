橫眉冷看：英國當前的死局

現代西方國家很多選民，既沒有識人之智，也沒有見事之明，讓他們投票，有時候愈投，國家反而愈亂。譬如2016年英國舉行公投，結果以約52%比48%通過退出歐洲聯盟。是次決議在2020年落實，如今事隔5年，大量選民卻要吃後悔藥，根據最新民意調查，認同脫歐決定者，只剩30%；認為當日作了錯誤選擇的人，則多達55%。

英國脫歐5年，經濟就足足差了5年，近年的國民生產總值更接近是零增長。如果由2016年公投脫歐起計，至今快近10年，這10年英國的經濟像是被點了穴，完全喪失活力和增長力，期間雖然經歷了新冠肺炎疫情，但也只是佔去兩、三年時間，絕不能以此作為經濟衰敗的藉口。

當年力主脫歐的政客大肆宣揚，說離開歐盟之後，英國不必再接收大量移民和難民。然而脫歐至今，移居英國者不減反增，反倒是英國本土很多人，一方面見到國家經濟日漸殘破，另一方面，因為政府莫財，要不斷向有錢人開刀，使很多中上階層的英國人，不惜去國離鄉，移民到其他地區。遠的不說，就以香港為例，去年便有兩位英國桌球界的殿堂級人物，透過「優才計劃」移居此地，一位是奧蘇里雲，另一位是卓林普。

脫歐後的英國，讓大量優才和富人「雞飛狗走」，另一批特別感到不忿的，是年介18至25歲的年輕人，當年他們沒有投票權，但如今的民調顯示，這批人當中，反對脫歐者高達四分之三。人們常說，年輕人是未來的主人翁。英國卻有大量未來主人翁強烈反對上一輩所作的脫歐決定，社會人心如此浮動，國家又豈能晏安？現在很多英國人悔不當初，但國家又很難重投歐盟，因而便形成當前的死局。