筆下風雲：財赤只是偽命題

新一份《財政預算案》月底公布，近日不斷放風，政府將緊縮教育及醫療開支，長者兩元乘車優惠勢必被削減，而會否加稅更是眾說紛紜。總之營造出無路可逃的絕望風景，好為向納稅人及民生開支「開刀」做好鋪墊。

可惜，一則前特首辦公室搬遷及裝修的消息，便將政府辛苦經營的「絕境」破功。林鄭月娥位於金鐘太古廣場的前特首辦公室，租約將於2025年5月到期，消息指港府決定不續租，計劃將前特首辦遷往灣仔入境事務大樓。然而，該大樓3年後將收回改建為商業項目，前特首辦2028年便要再搬。

公開資料顯示，2022年5月林鄭租用金鐘辦公室時，裝修費為655萬元；而遷入灣仔入境事務大樓，則要動用280萬元裝修，加上這兩年多的金鐘租金約1,000萬元，意味她卸任後的一個辦公室，便耗費接近2,000萬元公帑營運。立法會議員質疑，今年搬往灣仔後，3年後又要再搬，屆時豈非又要再花費大筆錢裝修？如此豪爽，政府何窮之有？

人們實在不明白，前特首退下來之後，有甚麼理由需要花費巨額公帑讓其辦公？他們每月又有多少時間人在辦公室內？而政府單是為了林鄭月娥一人已經豪使2,000萬元，還未計及為其他前特首的花費，證明政府財政非常寬裕，絲毫沒有因為連續3年財赤達到千億元，而要慳住使。

既然如此，特區政府有甚麼理由要向民生開支、廣大市民和長者開刀？高官、公務員和議員年年加薪又堅拒減薪，整個政府使錢大手大腳，連過氣特首也照顧有加，財赤不是偽命題是甚麼？庫房滿瀉是豪花，庫房見紅一樣是豪花，政府的財政問題，根本毋須外界擔心，高官和政客也就無謂磨刀霍霍和靠嚇。