強詞有理：美軍又出事

怪事年年有，今年特別多。美軍航母杜魯門號在地中海與一艘貨輪相撞，美軍聲稱航母未陷入危急狀態，沒有人員受傷，船艙也沒有進水。但人們好奇的是，海面遼闊，視野清晰，貨輪目標又是那麼大，航母更是集各種先進設備於一身，為何竟然會相撞？也門胡塞武裝多次對美軍航母發射導彈襲擊，據說沒有一次擊中，現在航母反而自己撞上貨輪，實在搞笑。其實這已不是第一次了，多年前美軍一艘驅逐艦在日本海域撞上貨櫃輪，導致7名水兵死亡，甚至連號稱美軍最先進的攻擊核潛艇也無緣無故在海底撞山，這次航母撞船又何足為奇。

更尷尬的是，就在航母撞船的同一天，美國海軍一架EA18G咆哮者戰機在加州聖迭戈海岸附近墜毀，這是繼上個月美國空軍一架F35戰機在阿拉斯加訓練時墜毀，以及一架黑鷹直升機在華盛頓列根國家機場上空與客機相撞後的另一場涉及軍機的空難。有人統計過，單是最近兩年美軍就因各種事故損失了40架軍機，不僅遠超笑話多多的印度軍隊，甚至直逼正在打仗的俄羅斯軍隊。這個數字可能不是很準確，但美軍事故頻繁則是不爭的事實。

都說美軍是世界上最強大、裝備最先進的軍隊，為何狀況百出？顯然不是單一原因，而是各種問題導致，既有技術層面的故障例如裝備老化、維修不足，也有軍紀鬆弛而出現人為操作失誤。但歸根究柢，主要還是因為製造業空心化導致整個軍工體系嚴重衰退。美軍核潛艇康涅狄格號2021年在南海撞山，因零部件短缺和船廠維修能力不足，拖延兩年才啟動修復，預計2026年才能重新服役，美國軍工產業之窘態可見一斑。

其實美國軍工產業並不缺錢，每年上萬億美元的軍費開支，不知養肥了多少軍火商，而俄烏戰爭更使他們盆滿缽滿。問題在於軍火商貪得無厭，一味追求短期暴利，不願投入資源提升技術，加上產業鏈殘缺不齊，導致軍事裝備停滯不前，連正常維護也有困難。難怪中國已有兩款六代戰機亮相，而美國六代機依然無影無蹤，更別說中國造艦能力是美國的200多倍。

物必先腐而後蟲生，馬斯克領導的美國政府效率部正掀起一場審計風暴，五角大樓正是主要目標之一。軍工複合體上下其手，中飽私囊，已是公開的秘密，一旦認真追查下去，不知還會揭出多少醜聞。