龍吟虎嘯：山姆大叔不吃你吃誰

美國總統特朗普和俄羅斯總統普京通了電話，討論結束俄烏戰爭等問題。從通話後雙方公布的情況來看，特朗普很主動，急於和普京見面，普京則沒有那麼積極。克里姆林宮發言人說，普京和特朗普討論包括「調解烏克蘭局勢」等問題，「兩人商定繼續接觸」，並未定下會面具體時間。可見特朗普還是「煙袋鍋子一頭熱」。

那麼這是何故？第一，特朗普大選時牛皮吹大了，聲稱上任後24小時內可結束烏克蘭戰爭，現在上任快一個月了，連普京的面還沒見到，更不要說開始談判了。第二，俄羅斯要價、烏克蘭要價、美國要價、歐盟和北約要價，難以接近談攏。第三，俄烏戰爭局勢對莫斯科更加有利，對烏克蘭、歐盟和北約更加不利，特朗普難以向普京有效施壓。對這個局面，特朗普是清楚的，以他欺軟怕硬的性格，只有向烏克蘭和歐盟加大施壓，「促成」與普京談判。

特朗普的所謂「美國第一」、「特朗普第一」，烏克蘭總統澤連斯基是非常不滿的，就算自己最後不得不屈服，為了面子和尊嚴也要「槓一槓」，不能太過「任人欺凌」。於是，他提出了用「土地交換」結束戰爭的建議，想拿烏克蘭攻佔的庫爾斯克州部分領土，換回被俄羅斯收復的烏東4區及克里米亞。此言騰笑四方！莫斯科斥其乃無稽之談，特朗普告訴澤連斯基這不太可能。被問及烏克蘭是否要割讓領土結束戰爭，特朗普毫不客氣地表示，澤連斯基「必須做他該做的事」。不僅如此，特朗普用這種完全不顧烏方利益的態度對待基輔的同時，還派出財政部長訪烏，要求收回「美國幫助烏克蘭」的「成本」，也即白宮國家安全顧問沃爾茲說的，有興趣獲取烏克蘭石油與天然氣資源。

真是吃人不吐骨頭！當然，這也是澤連斯基首先犯賤，他說烏克蘭擁有歐洲最大的鈾和鈦儲量，若讓它們落入俄羅斯之手，不符合美國利益。這位「敗家總統」倒是處處為美國着想，山姆大叔不吃你吃誰？