去年破195宗太空油案 拘278男女包括61青年

【本報訊】政府前日刊憲，將「太空油」的主要成分依托咪酯及其3種類似物列為毒品，即日生效。執法部門表示，去年共偵破了195宗涉及太空油毒品的案件，當中涉及278人，其中有61人是21歲以下年輕人。執法部門強調在太空油正式刊憲為毒品後，涉及嚴重毒品的罪行法院不會考慮到年齡而輕判，並會加強宣傳教育。

執法部門強調，無單一方法能解決所有涉及太空油毒品問題，慨嘆年輕人涉及嚴重毒品罪行，不會因年齡而獲輕判。

試紙檢測迄助偵5案 執法部門亦有與非政府組織及學校合作，向全港學校發放有關太空油禍害的資訊懶人包，亦找過來人及精神科醫生拍攝短片，講述毒品的禍害。

部門於1月18日起使用俗稱「試紙」的快速檢測工具後，至今用試紙破了5宗毒品案，強調試紙只是輔助工具，之後會再作化驗，現時手上無涉及學生的相關數字，但據知上述的61人中，有的是學生，因此執法部門與學校的合作非常重要。