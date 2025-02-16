太空油前日列毒品 即檢800煙彈拘5人

中港毒鴛鴦自作孽 羈留室過情人節 港府前日刊憲，把「太空油」主要成分依托咪酯及其3種類似物列為毒品，並且即日生效。執法部門於同日分別於油麻地、屯門及將軍澳區偵破3宗販毒案，檢獲液態依托咪酯及粉末、含太空油電子煙彈、海洛英和冰等毒品，毒品總值逾570萬元。行動共拘捕6名男女，當中包括一對中港情侶，二人涉嫌販毒惹上官非，要在羈留室度過情人節。

執法部門早前接獲線報，懷疑油麻地彌敦道一單位被用作販運太空油用途，經調查後鎖定目標。至前日凌晨約1時半，警員在目標單位外截查一對擬進入該單位的男女，在該名女子身上，檢獲一粒含太空油電子煙彈。警員隨即押解該對男女入屋搜查，在屋內發現另一名女子，且於單位內檢獲590克懷疑液態依托咪酯、約53克懷疑依托咪酯粉末、20粒含太空油電子煙彈、以及電子磅等懷疑毒品包裝工具。

警員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該一男兩女本地人（28至41歲），他們俱報稱無業。至於在現場檢獲的液態依托咪酯及粉末為太空油原材料，相信可製作超過600粒含太空油電子煙彈，市值逾30萬元。

搗屯門毒倉檢520萬元貨 同日晚上約8時，警員在屯門青山公路青山灣段、一個相信被用作毒品儲存倉及分銷中心的單位外，截查一名為住戶的本地男子，在單位內檢獲7.3公斤懷疑冰毒、兩公斤懷疑海洛英、以及電子磅、透明膠袋及膠袋封口機等懷疑毒品包裝工具，檢獲的毒品總值約520萬元。該名報稱文員的27歲本地男子，涉嫌「販運危險藥物」被捕。初步調查顯示，有關毒品主要供應西九龍、荃灣、葵青及屯門區，相信行動已堵截該批毒品流入市場。

該名28歲被捕男子及兩名35歲及41歲女子，已各被控一項「販運危險藥物」罪，案件已於昨日上午在九龍城裁判法院提堂；另外一名27歲被捕男子已被扣留調查。

另外，將軍澳區執法人員，早前根據線報及經調查後，於前日情人節下午，在啟德承豐道一帶展開反毒品行動。行動中，警員截查一名23歲男子及一名20歲內地女子，並把他們帶返住所搜查。

警員在單位內共檢獲209粒懷疑含有依托咪酯（「太空油」毒品）的電子煙彈、約20克懷疑冰毒、約10克懷疑可卡因、約9克懷疑氯胺酮、約1克懷疑搖頭丸、6支懷疑大麻油及約3克懷疑大麻花，總市值共約20萬元。該對男女涉嫌「販毒」被捕，已被扣留調查。據了解，被捕男女為情侶關係。