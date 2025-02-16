3男女劫網約車驚揭司機藏武

【本報訊】昨日清晨5時許，一名姓程（52歲）男子駕駛私家車駛至紅磡紅鸞道近建灣街，據報另一輛載乘兩男一女的私家車停在其車旁，車上一名男子落車打開司機位車門。消息指，有人曾經亮出一把約25厘米的刀指嚇事主，並且揮拳施襲，其後掠走其銀包、兩部手機及車Cam後，跳乘私家車往黃埔方向逃去，事主向途經的士司機求助，由對方協助報案。

警員接報趕至，在遇劫男子的私家車司機位底部，檢獲一支長約46厘米的鋼筋，該名男子涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，他手部擦傷，清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。另外，警員在附近花槽檢獲一個損毀的冰壺，懷疑與案件有關，案件列作「行劫」及「藏有攻擊性武器」，正追緝3名男女，當中包括兩名年齡約40至50歲、身高約1.7米男子，以及一名年齡約35至45歲、身高約1.6米女子。

亮刀指嚇 掠身份證駕照 據悉，遇劫事主是一名網約車司機，昨日凌晨2時45分，他在紅磡海灣軒放下乘客後，於凌晨3時遭一名男子截停，並提供50元車資前往黃埔。該男子上車後坐在前排乘客位，當車途經建灣街與紅鸞道時，男乘客突然取出一把30厘米長的利刀打劫事主。糾纏間，事主右手背受傷，被搶走身份證、駕駛執照、2,000元現金、兩部手機及車Cam，得逞後落車轉乘一部私家車，該車有一男一女同黨，隨即開車逃去。至於在事主駕駛座下發現的鋼筋，有人聲稱是用作自衞，事件的來龍去脈有待進一步調查。