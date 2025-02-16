街頭飲酒錢財露眼 南亞兩匪劫財一萬

巴籍假難民落網 追緝另一同黨 假難民又禍港殃民！上周三（12日）深夜，一名六旬男子在屯門街頭飲酒期間，疑因錢財露眼，遭兩名蒙面匪徒持刀指嚇及出手施襲，劫去一萬元現金後逃去，事主受傷送院治理。執法部門翻查「天眼」片段及追查後，於上周五（14日）拘捕一名持行街紙的巴基斯坦籍假難民，他將被暫控一項搶劫罪，另一同黨仍然在逃。過去12年本港為滯港假難民耗資逾百億元，儼然成為財政黑洞。

上周三深夜約11時半，一名姓徐（64歲）男子，在屯門工廠區建榮街24至30號對開街頭飲酒時，突遭兩名蒙面匪徒以生果刀指嚇，並且出手襲擊搶劫。事主不甘損失，奮力掙扎反抗，兩匪多番拳打腳踢逼事主就範，其後掠去事主身上約一萬元現金，得逞後逃去無蹤。事主驚魂甫定後，自行報案求助。

持刀指嚇 出手施襲 救護員接報趕至，經檢查後證實事主僅手指及膝部受傷，幸俱傷勢輕微，經治理後已經出院。執法部門經翻查案發現場閉路電視錄影片段後，在36小時後鎖定其中一名懷疑涉案男子的身份。

至上周五晚上，警員在屯門區以涉嫌「搶劫」，拘捕一名持「行街紙」留港的46歲巴基斯坦籍男子，並把他帶走扣留調查，他稍後將被暫控一項「搶劫」罪，並追緝另一名在逃同黨，呼籲市民提供資料。警員相信疑犯隨機尋找目標犯案，得悉事主身懷大量現金始落手搶劫。

執法部門提醒市民錢財不可露眼，平日應盡量避免攜帶大量現金在身，以免匪徒有機可乘。另外要多加留意身邊有否形迹可疑人士出沒，夜歸時一旦發現形迹可疑人士，應該考慮進入安裝閉路電視的商店暫避，並即時致電報案求助，避免成為劫匪目標。

假難民禍港連年，本港2024至2025年度用於審核聲請和處理有關/上訴/呈請的預算開支達3.64億元，遣返聲請不獲確立者要耗5,900萬元，公費法律支援亦涉及1.44億元，加上人道援助共5.83億元，每年度的相關開支高達11.5億元。在過去12年本港為滯港免遣返聲請人耗費的開支逾百億元。現時仍有逾1.5萬名涉濫用免遣返聲請的假難民留港，截至去年11月底，入境處接獲2,646宗免遣返聲請，當中有790名非法入境者提出聲請。這些假難民濫用司法程序「賴死不走」，目的只為在港搵快錢，到處為非作歹及從事非法勞工。