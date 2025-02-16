東呼即應：方便大過天 婦人騎電動三輪車橫行馬路 巴士乘客大聲講話車長震怒

【本報訊】除了躺平生活態度，本港亦興起躺平式旅遊。《東呼即應》近日發現網上貼文，有內地旅客來港「躺平」欣賞日落，發文說「不用花甚麼錢」。另有網傳片段指，一名大媽騎電動三輪車，與一名少女亂闖馬路。另有巴士車長受噪音滋擾，直接在路邊停車，還開咪高峰斥責大聲說話的乘客。

近日有內地網民在社交平台分享題為「香港HK躺平看日落真的可以躺一整天」貼文，從視頻來看，該旅客在海邊的長靠椅上躺着，手拿着一本書，頭還戴着耳機，看起來十分的愜意放鬆。這樣確實很享受，但細細想來，若旅客窮遊香港變成時尚，那對於振興經濟似乎也沒有多大幫助，反叫人有些擔心。

司機停車 開咪直斥 追求舒適愜意自然無可厚非，但也不能為了舒適和方便而亂來。有網民拍到，一名大媽乘坐電動三輪車在繁忙的馬路上左看右看，她身邊還有一名穿短裙的少女一同在路口張望。當時路口車來車往，她們竟看準機會直接亂過馬路，一副「大地任我行」的樣子。這一行為簡直就是「馬路炸彈」，不僅罔顧自身安危還會影響其他司機。

除此之外，還有一條網傳視頻顯示，巴士上有乘客大聲聊天，車長受到噪音滋擾直接在路邊停車，還開咪斥責大聲說話的乘客。最後涉事乘客沒有再出聲，車廂恢復平靜後司機才再開車。

根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人或故意分散他們的注意力，任何人無合理辯解而違反相關條文即屬犯罪，可處罰款5,000元及監禁6個月。