黃大仙青年市集 展售學生手作商品

【本報訊】學生亦創業，來自黃大仙區十多間中學的學生昨日在一個青年市集的活動中，展售親手製作的商品，體驗創業熱情的同時，亦讓市民買到心頭好，活動吸引過萬市民到場支持，氣氛熱烈。

過萬市民到場支持 該個以「青年創意」為主題的市集，於2月15日和16日在黃大仙中心北館一樓中庭舉行。活動有16支學生隊伍參加，學生在老師指導下組建4至7人的團隊，展售的商品均由學生親手製作，包括手工皮夾、拍立得、扭扭棒磁鐵娃娃、香囊福符、DIY仿製唱片和首飾等。主辦方不但向每組參賽者提供啟動資金，其青年委員會成員更全程陪同，協調合作和資源管理，提升參與學生的實踐經驗。

九龍東區各界聯會會長李誌峰致詞時表示，商業世界變化快速，希望青年人把握今次機會接觸不同的行業，通過具體的工作培養專業技能和職業素養。當區民政處指，今次青年市集經過十個月的籌備，活動旨在為年輕人提供重要的創業實習機會，幫助他們積累經驗。無論今次創業實踐成功與否，都是珍貴的學習機會，推動他們在未來的旅程更進一步。

市集還將舉辦攤位競賽，公眾可以現場投票選出「最具創意攤位」和「最具特色攤位」。有參與活動的同學表示，擺檔的經驗讓他們掌握計算成本和提升交流技巧，而意想不到的是他們拍攝的宣傳短片在社交媒體上獲得過萬個讚好和超過10萬人觀看，感到十分鼓舞。