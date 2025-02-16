大灣區青年就業計劃 放寬至29歲或以下

【本報訊】勞工處昨日在會展舉辦青年就業博覽，為29歲或以下青年提供本地及大灣區內地城市工作機會，提供逾1,200個空缺，涵蓋航空、酒店、運輸、建築及科技等不同行業。勞工及福利局局長孫玉菡表示，今年會就「大灣區青年就業計劃」推出新措施，包括放寬學歷要求和年齡上限，並會推出雙向安排。

博覽供1200職位涵蓋航空 青年就業博覽共有47間機構參與，入場人士可即場申請工作及進行面試，不少青年到場找工作。有參展公司稱，青年對保安觀感較差，較難請人，會減少工作時間冀吸引年輕人入行。有飛機維修行業負責人指，隨着三跑啟用，行業人手不足，今年目標聘請100多名見習學徒。

同場亦舉辦青年就業服務優化措施啟動禮暨「大灣區青年就業計劃」及「展翅青年就業計劃」嘉許禮。孫玉菡致詞時表示，「大灣區青年就業計劃」今年會由以往只限大學生參加，擴大至副學位或以上學歷的青年，年齡則放寬至29歲或以下。另外，今年亦會推出雙向安排，內地青年可透過來港就業安排參與計劃，而有關企業須聘請香港青年到大灣區內地城市工作，然後作雙向安排，申請對等數目的內地青年來港工作。

孫玉菡希望，通過青年就業博覽為年輕人提供多一個選擇。如希望盡快投身職場，亦有很多公司渴望招攬他們加入團隊。他又說年輕就是本錢、拚搏就是未來，定能找到好工作，希望他們找到未來出路，既可發揮自我，亦為香港未來貢獻一分力量。